Governo angolano põe anúncio para encontrar presidente desaparecido

O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo de Abreu, recorreu a anúncio publicado no Jornal de Angola a 5 de janeiro, para tentar encontrar o presidente do conselho de administração da Transporte Coletivo Urbano de Luanda (TCUL), Abel António Cosme, o qual se encontra desaparecido.





O líder desta empresa pública não é visto nas instalações da TCUL há mais de três meses. A 15 de outubro, Abel António Cosme foi constituído arguido pela Procuradoria-geral da República de Angola num processo relativo ao desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores (CNC), um organismo tutelado pelo Ministério dos Transportes.





No anúncio, intitulado "Pedido de Comparência", é pedido que António Abel Cosme se desloque ao gabinete de recursos humanos do Ministério dos Transportes "afim de tratar assuntos do seu interesse", sendo dado o prazo limite de oito dias contado a partir da data de publicação do anúncio.





Abel António Cosme é presidente do conselho de administração da TCUL desde novembro de 2017, tendo substituído no cargo Freitas Neto. A TCUL tem uma frota de 80 autocarros e transporta diariamente 90 mil passageiros.





O Conselho Nacional de Carregadores, é um instituto público que coordena e controla as operações de comércio e transporte marítimo internacionais. Em setembro do ano passado, as suspeitas de corrupção no CNC conduziram às detenções de Augusto Tomás ex-ministro dos Transportes, Manuel António Paulo, diretor-geral do CNC, Isabel Ceita Bragança, diretora-geral adjunta para a área de Administração e Finanças e Ismael Diogo, presidente da Fundação Eduardo dos Santos (FESA).