Governo angolano prepara medidas para atenuar impacto cambial nas empresas

O Governo angolano está a preparar medidas de curto prazo para atenuar os efeitos dos desequilíbrios cambiais sobre as empresas, disse esta terça-feira o secretário de Estado para a Economia, Ivan dos Santos.O responsável falava hoje numa conferência de imprensa em Luanda sobre a preparação da 38.ª edição da Feira Internacional de Luanda, que vai realizar-se entre 18 e 22 de julho na Zona Económica Especial (ZEE)."Situações de desequilíbrios económicos já testemunhámos no passado e o executivo nunca deixou de tomar medidas para contrapor tendências que podemos ter em situações do género", sublinhou, apontando como exemplo a pandemia de covid-19, quando foram preparadas medidas de alívio económico."O executivo está a preparar e, no momento oportuno, vai também falar sobre medidas de curto prazo para salvaguardar e atenuar o desequilíbrio", anunciou.Ivan Santos salientou entre os motivos para a atual situação o impacto "muito grande" nas receitas petrolíferas que teve o decréscimo da produção de petróleo, o que se refletiu nas receitas fiscais."Vamos continuar a atender as expetativas dos nossos empresários, que confiam nas medidas económicas do executivo", continuou, apontando a Filda como um exemplo dessa confiança, tendo em conta que duplicou nesta edição o número de expositores."É sinal de que os nossos empresários continuam a confiar em nós", reforçou."No momento oportuno (o executivo) vai se pronunciar sobre o que está a fazer para atender às inquietações dos nossos empresários, dos nossos investidores", afirmou Ivan dos Santos, adiantando que o Governo angolano continua a posicionar-se com medidas económicas, independentemente da questão cambial.