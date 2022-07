Miguel Raposo Alves é o novo CEO do banco angolano Millenium Atlântico

Os nomes dos três novos membros do conselho de administração designados na assembleia geral de acionistas do banco, já foram aprovados pelo Banco Nacional de Angola. Além de Miguel Raposo Alves, na qualidade de presidente da comissão executiva, o banco passa a contar com Mauro Santos Neves, como administrador executivo, e José Carlos Burity, na qualidade de administrador independente, não executivo."Esta recomposição do conselho de administração e da comissão executiva surge no seguimento do pedido de substituição apresentado, há cerca de um ano, por Daniel Carvalho dos Santos, justificado com razões de ordem pessoal e familiar, e também pela necessidade de conformar o modelo de governo, e em particular a constituição dos órgãos sociais do Atlântico com os novos requisitos regulamentares do Banco Nacional de Angola", revela a nota.Antes de ser designado CEO do Atlântico, Miguel Raposo Alves desempenhava as funções de 'managing director' & CEO na Hemera Capital Partners, e possui mais de 25 anos de experiência no setor financeiro internacional.Mauro dos Santos Neves tem mais de 12 anos de experiência no setor bancário angolano, com prática nas áreas de mercados financeiros e gestão de ativos, negociação de linhas de crédito e 'trade finance' junto de instituições financeiras internacionais.No comunicado, os acionistas e o conselho de administração expressam ainda o seu reconhecimento a Daniel Carvalho dos Santos, "pelo seu elevado profissionalismo, rigor e dedicação", enquanto presidiu à comissão executiva do Atlântico, "contando com o seu contributo numa nova etapa que agora se inicia, na qual estará dedicado à vice-presidência do conselho de administração".