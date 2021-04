PGR angolana apreende projeto habitacional ligado a secretário para o setor produtivo do Presidente de Angola

Isaac Maria dos Anjos é desde 2017 secretário do Presidente angolano, João Lourenço, para o sector produtivo.Segundo uma nota tornada pública, os projetos habitacionais foram apreendidos nas províncias angolanas de Malanje, Benguela e Luanda pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR angolana.Em Luanda, Malanje e Benguela foram apreendidos cinco projetos habitacionais, nomeadamente Projeto Tambarino (Lobito, Benguela), Palanca Negra (Malanje), Projeto Mifongo (Malanje) e os projetos Ex-Petro, no Golf II e Nova Vida III, ambos em Luanda.A nota da PGR angolana referiu que os projetos habitacionais "foram construídos com fundos da petrolífera estatal Sonangol" e que estão entregues à empresa Prumo - Empreendimentos e Materiais de Construção Lda, cujo beneficiário efetivo é Carlos Gil Cunha, ex-diretor da Cooperativa Cajueiro.O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da PGR apreendeu igualmente na província angolana de Benguela o Projeto Acácias Rubras, "construído com fundos públicos", e que está entregue à empresa Rempros Lda, cujo beneficiário efetivo era o antigo governador da província, Isaac Maria dos Anjos.No âmbito de um processo que decorre tramites na PGR contra o ex-presidente do conselho de administração do Banco de Poupança e Crédito (BPC), Paixão Júnior, a Procuradoria angolana apreendeu ainda contentores de material para montagem de uma fábrica de iogurtes em Benguela que estava entregue à empresa Smart Solution.