11 de setembro: Um atentado que obrigou Wall Street a fechar

Quando o mundo parou, as bolsas norte-americanas pararam com ele. Após o 11 de setembro, todos os índices encerraram durante uma semana e as perdas foram estimadas em 1,4 biliões.

11 de setembro: Um atentado que obrigou Wall Street a fechar









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.