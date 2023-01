Biden classifica ataque como "ultrajante". Líderes mundiais ao lado de Lula

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial. — President Biden (@POTUS) January 8, 2023

O presidente de França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também repudiaram o ataque e expressaram apoio a Lula da Silva. Em Portugal, o mesmo foi feito pelo primeiro-ministro António Costa, pelo presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva e pelo Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa e Lula da Silva falaram ao telefone, sendo que o brasileiro agradeceu ao homólogo português a condenação e repúdio que manifestou pela invasão das principais instituições brasileiras por apoiantes de Jair Bolsonaro.



"O Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva, falou telefonicamente com o Presidente da República, agradecendo a sua manifestação pública pela condenação e repúdio dos atos praticados em Brasília, tendo enaltecido o facto de Portugal ter sido o primeiro país a fazê-lo", de acordo com uma nota divulgada no site da Presidência da República.



Na América Latina, o Presidente argentino, Alberto Fernández, afirmou que "aqueles que tentam não ouvir a vontade das maiorias, atentam contra a democracia e merecem não só uma sanção legal, mas também a rejeição absoluta da comunidade internacional".



Em África, o Presidente angolano, João Lourenço, que assegura também a presidência rotativa da CPLP, condenou de forma "vigorosa e firme" os "atos antidemocráticos" por parte de apoiantes 'bolsonaristas' contra instituições que representam a democracia brasileira. A condenação foi também feita pelo Governo de Cabo Verde.

