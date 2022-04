Economia dos EUA contraiu 1,4% no primeiro trimestre

A maior economia mundial sofreu uma contração inesperada no primeiro trimestre deste ano. O PIB real dos Estados Unidos recuou 1,4% em cadeia nos primeiros três meses do ano, segundo os dados preliminares do Bureau of Economic Analysis, organismo estatal. Os analistas ouvidos pela Refinitiv estimavam um crescimento de 1,1%.Estes dados mostram a primeira quebra no PIB desde o segundo trimestre de 2020, quando se fizeram sentir de forma mais pronunciada os efeitos da pandemia da covid-19.No quarto trimestre de 2021 a economia expandiu-se a um ritmo de 6,9%.As despesas dos consumidores, um dos motores da economia norte-americana, avançou 2,7%, acima dos 2,5% do trimestre anterior. Já o investimento cresceu apenas 2,3%, quando no quarto trimestre de 2021 tinha aumentado 36,7%.Em termos de inflação, o valor do deflator do PIB é de 8%, quando no trimestre anterior era de 7,1%.Estes dados, que ainda poderão ser ajustados na segunda leitura que será divulgada em finais de maio, poderão pressionar a Fed, quando a instituição liderada por Jerome Powell se prepara para subir as taxas de juro de referência em 50 pontos base na próxima reunião. A Fed mantém que as subidas previstas até final do ano nas taxas de juro permitirão controlar a inflação e que a economia será suficientemente resiliente para evitar uma recessão.