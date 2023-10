Inflação atingiu 159,4% nos primeiros nove meses do ano na Venezuela

O índice de preços no consumidor aumentou 159,4%, entre janeiro e setembro de 2023, na Venezuela, de acordo com dados divulgados esta sexta-feira pelo Observatório Venezuelano de Finanças (OVF).Os dados dão conta que a taxa de inflação mensal foi de 6% em setembro, menos 7,6 pontos percentuais do que em agosto. A taxa anual totalizou 396%."A taxa de inflação mensal de 6% está intimamente relacionada com o aumento de 5,5% do preço (de câmbio) do dólar, o que reforça a estreita ligação entre a taxa de câmbio e os movimentos de preços no contexto de uma economia de duas moedas (dólar norte-americano e bolívar venezuelano), em que o dólar atua como referência para a formação de preços", explicou o OVF, numa nota informativa.Segundo o Observatório, a nível de detalhe, a educação registou um aumento significativo de 15% em setembro, os serviços 9% (principalmente eletricidade e água) e a alimentação 5%.Por outro lado, o calçado e o vestuário registaram um aumento de 5,9%, a área de entretenimento 4,7%, os transportes e o equipamento para o lar 4,6%, as bebidas não alcoólicas, o tabaco e as comunicações 4,4%, a saúde 4,2% e o aluguer de habitação 3,9%."Este comportamento dos preços, ao longo de 2023, ocorreu no meio de uma compressão dos salários do setor público, que atuaram como a variável que o Governo tem utilizado para tentar conter a inflação. Este facto traduziu-se numa queda sem precedentes do poder de compra dos salários dos trabalhadores venezuelanos", referiu o OVF no mesmo comunicado.