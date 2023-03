Inflação nos Estados Unidos abranda para 6% em fevereiro

A inflação nos Estados Unidos subiu 0,4% em fevereiro face ao mês anterior, depois de ter acelerado 0,5% em janeiro, revelou o Departamento do Trabalho norte-americano esta terça-feira. Este valor está em linha com as expectativas dos analistas.Em termos anuais o crescimento foi de 6% no mês passado, o menor ganho anual desde setembro de 2021. Em janeiro, a subida tinha sido de 6,4%."Excluindo alimentação e energia, a chamada inflação subjacente avançou 0,5% em fevereiro", detalha o departamento norte-americano.Os valores divulgados deixam dúvidas relativamente ao caminho a seguir pela Reserva Federal norte-americana, que tem a sua reunião de política monetária na próxima semana.A pesar na decisão da Fed estará a turbulência causada pela falência de dois bancos nos Estados Unidos que estão a levantar questões sobre a robustez dos bancos face à subida das taxas de juro e à fuga dos depósitos, bem como a inflação que segue elevada e não dá fortes sinais de abrandamento.Numa nota publicada esta segunda-feira analistas do Goldman Sachs estimam que a Fed pause o ciclo de subida das taxas de juro já na próxima semana, devido à incerteza em torno do sistema financeiro dos Estados Unidos.