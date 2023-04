Wall Street fecha em alta com fim das subidas das taxas de juro à vista

Leia Também Inflação nos Estados Unidos abranda para 6% em fevereiro

4.146,22

34.029,69

12.166,27

As bolsas norte-americanas fecharam em alta, animadas pelas perspetivas de que o ciclo de subidas das taxas de juros da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos está para breve.O aumento do número de pedidos de subsídios de desemprego na semana passada - mais 11 mil para 239 mil -, aliado a um recuo no índice de preços no produtor de 0,5% e a uma inflação mais branda em março (5%) está a alimentar a expectativa dos investidores e a dar força aos índices dos Estados Unidos.Isto porque a luta da autoridade monetária contra a inflação começa a dar sinais de eficácia, com o aumento dos preços a recuar para o nível mais baixo em quase dois anos no mês passado. A Fed tem reiterado que a sua principal batalha é baixar a inflação, estando o mercado à espera que seja feito apenas mais um aumento - em maio.O S&P 500, índice de referência, subiu 1,33% parapontos, o industrial Dow Jones soma 1,14% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 1,99% parapontos.