Miguel Diaz-Canel será o sucessor de Raul Castro como presidente de Cuba

Diaz-Canel, que faz 58 anos na próxima sexta-feira, será o primeiro presidente de Cuba fora da família Castro desde a revolução de 1959. A Assembleia Nacional cubana votará ainda hoje a nomeação do actual vice-presidente como líder máximo do país.

Membro do comité central do Partido Comunista Cubano desde 2003, Diaz-Canel ocupou o cargo de ministro do Ensino Superior entre 2009 e 2012. Em 2013 assumiu o cargo de vice-presidente.

Desde a revolução de 1959, que derrubou o regime liderado por Fulgencio Batista, Fidel Castro assumiu o poder, como primeiro-ministro, e, mais tarde, como presidente. Em 2006, Fidel entregou a liderança do país ao seu irmão e vice-presidente, Raul Castro, que seria nomeado presidente em 2008.