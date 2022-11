PIB nos Estados Unidos revisto em alta para subida de 2,9%

Leia Também PIB dos EUA sobe 2,6% no terceiro trimestre

A economia dos Estados Unidos cresceu 2,9%, em termos anualizados, no terceiro trimestre de 2022, divulgou esta quarta-feira o Departamento do Comércio. Os dados agora divulgados são ligeiramente melhores do que aqueles apontados na última estimativa, que dava conta de uma subida de 2,6%.Os dados superaram as expetativas dos economistas questionados pela Bloomberg, que esperavam uma revisão entre 2,6% e 3,2%. Com esta subida o país sai de recessão técnica, depois do PIB ter caído nos últimos dois trimestres, 1,6% nos primeiros três meses do ano e 0,6% no segundo trimestre."O aumento do PIB real reflete aumentos nas exportações, despesas de consumo, investimento fixo não residencial, despesas do governo estadual e local, e despesas do governo federal, que foram parcialmente compensadas por diminuições no investimento fixo residencial e no investimento de inventário privado. As importações diminuíram", pode ler-se na nota publicada ano site do Departamento de Comércio norte-americano.