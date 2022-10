PIB dos EUA sobe 2,6% no terceiro trimestre

A economia norte-americana recuperou no terceiro trimestre, depois de ter contraído durante os primeiros seis meses do ano. O PIB subiu 2,6%, ultrapassando as expectativas dos economistas.A expansão do terceiro trimestre foi impulsionada por um estreitar do défice comercial, pelo aumento dos gastos com consumo (+1,4%) e pela despesa do Governo. Os dados divulgados pelo Departamento do Comércio esta quinta-feira vêm pôr fim ao debate sobre se a economia norte-americana estava ou não em recessão.Dois trimestres consecutivos de recuo do PIB são considerados um critério para definir uma "recessão técnica". No entanto, a administração Biden e a Reserva Federal norte-americana rejeitaram a ideia, sublinhando que a economia se mantinha firme.