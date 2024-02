Trump condenado a pagar 364 milhões e impedido de dirigir empresas em Nova Iorque

Donald Trump, antigo presidente dos EUA e candidato às eleições presidenciais deste ano, foi esta sexta-feira condenado em Nova Iorque a pagar 364 milhões de dólares e impedido de ocupar qualquer cargo de direção em empresas no estado de Nova Iorque.A decisão do juiz Arthur F. Engoron no processo cível relativo a fraude impede também os filhos do ex-presidente de desempenharem cargos em empresas durante dois anos. Eric Trump, um dos filhos, é, na prática, o CEO da Trump Organization, o império de Donald Trump.O antigo presidente deverá recorrer da multa - que poderá subir para mais de 400 milhões de dólares incluindo juros - mas terá de entregar o dinheiro ou assegurar uma caução no prazo de 30 dias.Trump deverá igualmente solicitar a um tribunal de recurso que suspenda as restrições a si e aos seus filhos na administração de empresas. Contudo, dificilmente conseguirá impedir uma das penas acessórias: o prolongamento por três anos do mandato de uma auditora independente que será os "olhos e ouvidos" do tribunal na Trump Organization.Os advogados de Trump acusaram já a auditora, Barbara Jones, de já ter custado mais de 2,5 milhões de dólares à empresa.