UBS: Furacão Dorian pode provocar perdas de 25 mil milhões

O furacão Dorian, a tempestade que agora devasta as Bahamas, pode causar pelo menos 25 mil milhões de dólares em perdas para seguradoras, segundo analistas do UBS. Se a previsão for confirmada, seria o desastre natural mais caro para o setor desde 2017.

Mas o Dorian poderá provocar perdas de até 40 mil milhões de dólares, caso a tempestade atinja a costa leste da Flórida nos próximos dias, disseram os analistas numa nota. O Dorian já é a tempestade mais forte a atingir o Atlântico desde o furacão do Dia do Trabalhador de 1935, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia.

O último desastre natural que causou mais de 25 mil milhões de dólares em danos segurados foi o furacão Maria, há dois anos, segundo a Munich Re, que compila os dados das maiores perdas. O setor de seguros beneficiou relativamente da baixa ocorrência de desastres naturais importantes desde o furacão Maria, o que permitiu às maiores resseguradoras do mundo - que carregam grande parte do risco de um furacão - manterem um excesso de capital de 30 mil milhões de dólares, segundo o UBS.

O banco estimou que as perdas prováveis causadas pelo Dorian poderão corroer esse capital, potencialmente fazendo com que as resseguradoras alterem os seus preços. O furacão trouxe velocidades máximas de cerca de 300 quilómetros por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

