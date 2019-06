Economia japonesa cresceu 2,2% no primeiro trimestre

Já em relação aos três meses anteriores, a expansão do PIB da terceira economia mundial foi de 0,6%, acima dos 0,5% inicialmente estimados, segundo dados divulgados pelo Executivo nipónico.

O avanço foi impulsionado pela revisão dos investimentos de capital corporativo, cuja subida passou de 0,2% para 0,5%.

O consumo, uma componente chave que representa cerca de 60% do PIB japonês, manteve-se quase inalterado, mas o corte na estimativa da redução do consumo público (de 0,2% para 0,1%) contribuiu positivamente para o crescimento económico do país.

O Governo japonês procedeu igualmente a uma revisão em baixa da estimativa do investimento público, de 1,5% para 1,2%.

As exportações, outro motor da economia japonesa, mantiveram-se inalteradas na revisão publicada hoje, com uma contração de 2,4% em cadeia.

Estes números apoiam a visão do Governo japonês de que a economia do país está a recuperar-se moderadamente, apesar da incerteza global provocada pelas tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, principais parceiros comerciais do Japão.