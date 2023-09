Indonésia introduz vistos gold para atrair novos investidores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Indonésia vai introduzir um sistema de vistos gold para atrair novos investidores ao país, numa tentativa de estimular o desenvolvimento económico.





De acordo com a Bloomberg, que cita um comunicado divulgado este domingo, 3 de setembro, Jacarta, um estrangeiro que invista pelo menos 350 mil dólares em empresas públicas, contas-poupança ou dívida pública é elegível para um visto de residência de cinco anos. Já se o investimento for no mínimo de 700 mil dólares, então tem uma autorização para 10 anos.





Já se o investidor crie uma empresa com um montante de pelo menos 2,5 milhões de dólares, pode ter um visto para cinco anos. Se o investimento duplicar, então a autorização sobe para 10 anos.





Os gestores de empresas estabelecidas no país são elegíveis para vistos de cinco anos se houver um investimento de 25 milhões de dólares ou 50 milhões para uma autorização de 10 anos.