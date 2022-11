Jiang Zemin, ex-presidente da China, morre aos 96 anos

Leia Também Congresso do PC Chinês acaba com elevação do estatuto de Xi e expulsão do seu antecessor

O antigo presidente da China, Jiang Zemin (na foto), morreu esta quarta-feira aos 96 anos, avança a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, citada pela Bloomberg.Jiang Zemin - que esteve à frente do país entre 1993 e 2003 - liderou o crescimento da China após a crise de Tianmenn, no final da década de 1980, conseguindo manter os protestos da população sob controlo e espoletar a economia chinesa.Foi também durante a presidência de Jiang Zemin que os territórios Hong Kong e Macau foram devolvidos à China, pelo Reino Unido e Portugal, respetivamente.Jiang Zemin foi substituído no cargo por Hu Jintao que, em 2013, entregou depois o poder ao atual presidente chinês, Xi Jinping.O antigo líder chinês morreu no seguimento de uma leucemia e falência múltipla de órgãos, em Xangai.