Angel Gurria deixa liderança da OCDE em junho de 2021

"Anunciei hoje ao conselho da OCDE que não vou disputar um novo mandato", indicou o antigo ministro das Finanças do México (de janeiro de 1998 a dezembro de 2000), numa mensagem na rede social Twitter."Orgulhoso dos nossos sucessos coletivos, continuarei a trabalhar com empenhamento até junho de 2021, com a minha formidável equipa, para reforçar a OCDE e ajudar os países a enfrentarem os muitos desafios que aí estão", escreveu.Angel de Gurria, que assumiu o cargo em 2006, foi o principal responsável pela renovação da OCDE, uma organização que conta atualmente 37 membros e que corria o risco de se tornar obsoleta no início dos anos 2000.