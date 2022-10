Brasil: Lula passa a ter leve vantagem sobre Bolsonaro com mais de 74% dos votos contados

Lula da Silva passou, pela primeira vez nesta noite eleitoral, para a frente na corrida à presidência do Brasil. Com mais de 74% dos votos contabilizados, o candidato do PT lidera, mas com uma margem de apenas três décimas de ponto percentual.



Ueslei Marcelino/Reuters Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 30 de Outubro de 2022 às 21:57







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante



O antigo presidente brasileiro soma 50,15% dos votos contra 49,85% de Bolsonaro, o atual chefe de Estado do Brasil.



Em termos absolutos, Lula soma 44.129.845 votos e Bolsonaro 43.863.263 votos, o que significa que a diferença entre os candidatos é de apenas 266 mil votos.



Estes resultados, contudo, são ainda parciais e há grandes diferenças entre a fase em que se encontra o apuramento de resultados nos diversos Estados brasileiros.



Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve. Quando estão apurados 74,27% dos votos, Lula da Silva assumiu, pela primeira vez, a liderança na segunda volta das eleições presidenciais brasileiras deste domingo. A vantagem sobre Jair Bolsonaro, contudo, é de apenas 0,3 pontos percentuais.O antigo presidente brasileiro soma 50,15% dos votos contra 49,85% de Bolsonaro, o atual chefe de Estado do Brasil.Em termos absolutos, Lula soma 44.129.845 votos e Bolsonaro 43.863.263 votos, o que significa que a diferença entre os candidatos é de apenas 266 mil votos.Estes resultados, contudo, são ainda parciais e há grandes diferenças entre a fase em que se encontra o apuramento de resultados nos diversos Estados brasileiros.Na primeira volta das eleições realizadas em 2 de outubro, Lula da Silva venceu com 48,4% dos votos face a 43% dos votos que Bolsonaro obteve.

Brasil: Lula passa a ter leve vantagem sobre Bolsonaro com mais de 74% dos votos contados









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Brasil: Lula passa a ter leve vantagem sobre Bolsonaro com mais de 74% dos votos contados O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar