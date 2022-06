EUA acusam Rússia de não cooperar para acabar com guerra na Ucrânia

Leia Também Corredor humanitário falha e Putin ameaça Ucrânia de perder estatuto de Estado

Os Estados Unidos acusaram esta segunda-feira a Rússia de não estar a cooperar nas negociações para acabar com a guerra na Ucrânia. A administração de Joe Biden espera que a ofensiva russa possa terminar por via do diálogo e, enquanto isso não acontece, compromete-se a continuar a ajudar a Ucrânia a "defender a sua democracia"."Esperávamos que [a invasão russa da Ucrânia] terminasse com negociações. Mas, neste momento, não vemos essa intenção da parte do Kremlin", referiu a porta-voz da Casa Branca Karine Jean-Pierre, em conferência de imprensa.Para os Estados Unidos, "a Rússia poderia cessar imediatamente a guerra na Ucrânia, que está a devastar a segurança alimentar global, e permitir o livre fluxo de alimentos ucranianos e exportações agrícolas". Diz ainda que o regime de Vladimir Putin só não o faz por falta de vontade, apesar de dizer que está empenhado em negociar a paz.Face a isso, Karine Jean-Pierre adiantou que os Estados Unidos vão "continuar a assistir a Ucrânia e a ajudá-la a defender a sua democracia", contribuindo para que os ucranianos sejam colocados "no lugar de maior força possível", quando a Rússia se mostrar "verdadeiramente" disposta a negociar a paz.Num novo vídeo publicado na segunda-feira à noite, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, referiu-se aos mais recentes combates na região do Donbass, no leste da Ucrânia, como "uma das mais brutais batalhas travadas na Europa e pela Europa", onde a Ucrânia recuperou territórios, apesar da "significativa vantagem da Rússia" em termos militares.Volodymyr Zelensky prometeu ainda que irá "libertar" todos os territórios ocupados pelos russos e "reconstruir tudo o que foi destruído pelos invasores". "De Volnovakha a Chortkiv. Porque esta é a Ucrânia", disse.