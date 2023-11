EUA e China devem retomar negociações comerciais no início de 2024

Os Estados Unidos e a China estão empenhados em manter novas negociações comerciais no próximo ano, declarou este sábado o Departamento do Comércio dos EUA, apesar das tensões que permanecem entre as duas potências.O anúncio acontece depois da reunião de quarta-feira entre o presidente americano Joe Biden e o seu homólogo chinês Xi Jinping, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico, em São Francisco, nos EUA.A secretária americana do Comércio, Gina Raimondo, teve paralelamente conversações com o seu homólogo Wang Wentao, na quinta-feira."Durante a reunião, os dois responsáveis discutiram os avanços do grupo de trabalho sobre as questões comerciais e acordaram reencontrar-se no início de 2024", adiantou o Departamento do Comércio dos EUA em comunicado, citado pela AFP.Os dois lados terão igualmente conversações técnicas em janeiro sobre a proteção dos segredos comerciais.As duas maiores economias do mundo estão envolvidas numa feroz rivalidade no plano comercial e geopolítico.Os EUA esforçam-se especialmente em impedir a China de aceder a tecnologias de ponta, argumentado ser uma questão de segurança nacional, para desalento da China que considera que isso prejudica os seus "interesses legítimos".Raimondo esteve em Pequim em agosto passado, no âmbito de um retomar do diálogo entre Washington e Pequim que culminou no encontro entre Biden e Xi na quarta-feira.A secretária do Comércio "insistiu também no facto de que a proteção da segurança nacional não é negociável", acrescentou o Departamento do Comércio, garantindo que os controlos às exportações não foram desenhados para impedir o crescimento económico da China.