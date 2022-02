Gaia oferece hostel do Parque Biológico para acolhimento de famílias ucranianas

"De forma total e imediata", a Câmara de Gaia vai disponibilizar as instalações do hostel do Parque Biológico, que tem uma capacidade para cerca de 50 pessoas, para acolhimento das famílias ucranianas que cheguem ao concelho nos próximos tempos.

Em simultâneo, "através das respostas sociais do município e com o estreito apoio da rede social, será prestado todo o apoio educativo, alimentar e psicossocial às famílias e crianças deslocadas", sinaliza a autarquia, que também "está a organizar uma recolha de bens essenciais nas escolas do concelho".

"Como se não bastasse a pandemia, a crise económica, as desigualdades e outros problemas nacionais e mundiais, este ato criminoso de guerra contra um país independente, a Ucrânia, vai transformar o nosso quotidiano. Enquanto povo solidário, temos de unir todos os esforços para acolher as famílias que fogem do terror e querem assegurar um futuro para os seus filhos. Vila Nova de Gaia não pode virar as costas", enfatiza Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, em comunicado.