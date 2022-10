ONU pede alívio da dívida e planos de estímulo para países em desenvolvimento

O secretário-geral da ONU pediu esta segunda-feira condições de financiamento e alívio da dívida mais favoráveis para a região latino-americana na abertura da 39.ª sessão da Comissão Económica para a América Latina e o Caraíbas (CEPAL).Numa mensagem pré-gravada, António Guterres indicou que se chegou a esta sessão da CEPAL numa situação "crítica" e, portanto, apelou a um plano de estímulo que ofereça "um grande impulso" para os países em desenvolvimento.Guterres pediu aos bancos multilaterais que orientem "financiamentos em condições favoráveis" para os países em desenvolvimento, para que esses fundos "cheguem a todos os países que deles precisam", alertando para os "demasiados obstáculos" que os países insulares e outros Estados mais pobres enfrentam no acesso a financiamento.O líder das Nações Unidas também pediu "mecanismos de alívio" para países em desenvolvimento que sofrem de sobreendividamento, mecanismos de redução da dívida com "trocas de dívida para projetos de adaptação climática" e que os critérios para concessão de empréstimos incluam também as dimensões de "vulnerabilidade" que afetam os países.Além disso, solicitou um "aumento de liquidez" aos organismos multilaterais de crédito, salientando que "uma nova atribuição de direitos especiais de saque", como a que foi distribuída pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no ano passado, "deve ser gerida de forma diferente" com os países em desenvolvimento.A reunião bienal mais importante da CEPAL - Comissão da qual a Argentina assume a presidência para o período de 2022-2024 - está a decorrer Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires, e terminará na próxima quarta-feira.Entre outras autoridades, também estiveram presentes na inauguração o Presidente argentino, Alberto Fernández; o ministro das Relações Exterior da Argentina, Santiago Cafiero; o seu homólogo da Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, na qualidade de presidente cessante da organização; e o secretário executivo da CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.