Portugal entre os países com mais liberdade do mundo

O relatório Freedom in the World 2017 distingue os países com mais liberdade do mundo. Portugal ocupa o 11.º lugar.

O relatório anual Freedom in the World identifica os países com mais liberdade do mundo. Portugal ocupa a 11.ª posição no ranking com um grau de liberdade de 97 pontos em 100.





A liberdade é medida em termos de liberdade civil e direitos políticos dos cidadãos através de uma recolha e avaliação da informação divulgada nos meios de comunicação de cada país, artigos de pesquisa, documentos governamentais e outras fontes.





Dos 27 países incluídos na lista, Portugal ocupa o 11.º lugar com 97 pontos. Segundo o relatório a liberdade civil em Portugal é "bem protegida", no entanto, as preocupações recaem sobre a corrupção no país, sendo nomeado o caso de investigação ao ex-primeiro ministro José Sócrates, bem como restrições legais ao jornalismo, principalmente nas leis relacionadas com o sigilo judicial e ainda "pobres e abusivas condições aos prisioneiros".