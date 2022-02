Ucrânia: as imagens de um ataque

Depois de, na segunda-feira, Moscovo ter reconhecido a independência das repúblicas separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk, e de ter sido alvo de sanções económicas por parte da União Europeia, EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá e Japão – com a Alemanha a suspender a certificação do gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha através do Báltico –, as forças russas atacaram esta madrugada várias cidades em toda a Ucrânia.Veja aqui algumas das imagens que estão a marcar o dia.