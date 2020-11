Assista em direto ao Fórum anual do BCE

O Fórum anual do Banco Central Europeu (BCE), que nos últimos seis anos juntou em Sintra algumas das figuras de topo do sistema financeiro, arranca esta quarta-feira e prolonga-se até ao dia seguinte. Desta vez, em ano de pandemia, o evento será apenas virtual. Christine Lagarde, presidente do BCE, Jerome Powell, presidente da Reserva Federal norte-americana, ou Vítor Gaspar, diretor do departamento de assuntos orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), são alguns dos participantes.

