Economistas veem pico das taxas do BCE nos 3,25% em maio e alívio a começar em julho

A batalha da instituição liderada por Christine Lagarde poderá chegar ao fim dentro de meio ano com o Banco Central Europeu (BCE) a proceder a um corte de 25 pontos base já em julho, de acordo com um conjunto de economistas ouvidos pela Bloomberg.



A média das respostas aponta para que as taxas dos depósitos suba dos atuais 2% até um pico de 3,25% em maio - com subidas de 50 pontos base nas duas próximas reuniões (em fevereiro ...