Lagarde diz que projeções do BCE continuam válidas, apesar de novos confinamentos

As projeções do BCE foram assim revistas em baixa no curto prazo, embora no conjunto de 2020 tenham sido melhoradas.



Para o quatro trimestre de 2020, Lagarde confirma que espera uma contração económica de 2,2% contra uma expansão de 3,1% antecipada em setembro, altura das últimas projeções.



Já para o conjunto de 2020, os peritos do banco central esperam agora uma recessão de 7,3% na Zona Euro (em vez de 8%), seguida de uma recuperação para um crescimento de 3,9% em 2021, 4,2% em 2022 e 2,1% em 2023.

No campo da inflação, uma das maiores dores de cabeça para Lagarde, as mais recentes projeções elaboradas pelo banco central mostram que o índice de preços se irá manter longe da sua meta de perto, mas ligeiramente abaixo de 2% até, pelo menos, 2023.

Para 2020, a inflação prevista será de 0,2%, abaixo dos 0,3% anteriormente estimados, de acordo com o banco, que mantém inalterada a perspetiva de uma inflação de 1% em 2021.



Para 2022, o BCE reviu em baixa o índice dos preços de 1,3% para os 1,1%. Em 2023, a inflação será de 1,4%, o que significa que está longe da meta estipulada pelo banco.

Christine Lagarde, líder do Banco Central Europeu (BCE), diz que as previsões para o crescimento económico da Zona Euro continuam "plausíveis", apesar da subida do número de casos de coronavírus e do consequente confinamento.A justificar a sua visão, Lagarde disse que muitas das incertezas que pairavam no ar na altura das previsões, feitas na reunião de política monetária de dezembro, já se evaporaram. É o caso das eleições dos Estados Unidos, do Brexit e também do início da vacinação em toda a Europa.