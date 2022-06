Lagarde: "Não acredito que regressemos ao período de baixa inflação"

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, admitiu netsa quarta-feira que não espera um regresso a uma época de inflação baixa, como a vivida nos últimos anos.



"Não acredito que regressemos a esse período de baixa inflação", admitiu Lagarde, quando questionada sobre se a inflação elevada verificada hoje em dia implica uma mudança drástica de paradigma.



A banqueira central falava durante o painel de governadores no âmbito do Fórum do BCE que termina esta quarta-feira em Sintra.



Lagarde apontou também que as "expectativas de inflação são altas", e lembrou que "o desemprego está num mínimo histórico".





Confrontada com as críticas de que o BCE pode ter subestimado a inflação que muitas vezes classificou como temporária, Christine Lagarde reconheceu ainda que "que os modelos económicos têm "deficiências particularmente em cenários de mudança".





No entanto salientou o facto de o desemprego estar em mínimos na Zona Euro e salientou que "a recuperação está em curso".





Lagarde reafirmou ainda a necessidade de o mercado "entender o que estamos a fazer" e frisou que "[o que fazemos] não é apenas uma ciência. Há também um elemento artístico".



Também o governador do Banco de Inglaterra (BoE) admitiu em linha com Lagarde que a inflação se tem apresentado como persistente e admitiu que para o BoE "todas as opões estão em cima da mesa".





(Notícia em atualização)