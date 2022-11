Maioria da Fed a favor de redução do ritmo de subida dos juros

A maioria dos responsáveis da Fed concluiu, na última reunião de política monetária, que em breve poderá ser adequado começar a desacelerar o ritmo de subida dos juros diretores.

É esta a principal mensagem das atas hoje divulgadas, relativas à reunião de 1 e 2 de novembro do banco central dos Estados Unidos.

Na altura, a Fed decidiu subir a taxa de fundos federais em mais 75 pontos base (o quarto aumento consecutivo) para tentar travar a escalada da inflação e elevou o intervalo para entre 3,75% e 4%.

Nos últimos dias, alguns responsáveis da Fed têm vindo precisamente a passar essa mensagem. Tudo aponta agora para que na reunião de dezembro acabe por ser decidida uma subida mais leve dos juros, na ordem dos 50 pontos base.





Ao mesmo tempo, "vários responsáveis consideraram que "o nível último da taxa dos fundos federais necessário para alcançar as metas do comité federal do mercado aberto acaba por ser um pouco mais elevado do que aquele que tinham previsto inicialmente.

As bolsas norte-americanas ganharam terreno e o dólar caiu assim que foi divulgado este tom mais "dovish" da Fed.



(notícia atualizada às 19:59)