Morgan Stanley prevê que Fed corte juros em setembro e outubro

O banco de investimento americano já contava que existisse um corte em outubro, mas agora prevê que exista um outro ainda antes, no próximo mês de setembro.

"O ‘lume brando’ do comércio começou a ferver, o sentimento nos negócios e o investimento (capex) suavizou ainda mais, o crescimento global continua fraco e as perspetivas quanto à inflação caíram"; por fim, o intervalo entre as obrigações soberanas a três meses e a dez anos (que tem encurtado), aponta para uma política monetária demasiado restritiva, defende o banco de investimento na nota divulgada, citado pela Reuters.