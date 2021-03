Novo governador do Banco Central da Turquia compromete-se a combater inflação

O novo governador do Banco Central da Turquia comprometeu-se a tomar as medidas necessárias para combater a inflação, numa tentativa de tranquilizar os mercados desestabilizados pelo despedimento abrupto do predecessor."O Banco Central da Turquia continuará a utilizar eficazmente todos os seus instrumentos de política monetária para atingir o objetivo: um declínio sustentável da inflação", disse Sahap Kavcioglu num comunicado.Esta é a primeira declaração pública desde que assumiu o cargo de chefe do banco central, no sábado.O antecessor, Naci Agbal, um antigo ministro das Finanças respeitado pelos mercados, foi demitido por decreto presidencial na sexta-feira à noite, apenas cinco meses depois de ter assumido o cargo.A demissão ocorreu dois dias depois de o banco central ter aumentado a taxa de juro diretora em 200 pontos base para 19 por cento, uma medida que foi bem recebida pelos mercados como forma de combater a inflação.Mas o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, um defensor do crescimento a todo o custo, é hostil às elevadas taxas de juro, a que se refere regularmente como "pai e mãe de todos os males".O novo governador, Kavcioglu, parece, deste ponto de vista, mais compatível com as posições de Erdogan.Economista e antigo deputado do partido no poder, escreveu um artigo de opinião no diário pró-governamental Yeni Safak, em fevereiro, no qual defendia que o banco central não deveria insistir numa política de taxas de juro elevadas, uma vez que isso conduziria a mais inflação.A maioria dos economistas argumenta, ao contrário, que taxas baixas alimentam a inflação. O aumento das taxas de juro é um instrumento utilizado por muitos bancos centrais para combater a subida dos preços.O aumento da inflação na Turquia nos últimos anos, juntamente com a erosão da lira turca, tem prejudicado a popularidade do Presidente Erdogan.Em fevereiro, a inflação homóloga era de 15,6% na Turquia.