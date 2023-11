O dilema de Lagarde após o “erro” na inflação. Quatro anos de um mandato difícil

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) completa esta quarta-feira, dia 1 de novembro, metade do mandato na autoridade monetária na Zona Euro. Apesar das falhas, o balanço é positivo, mas os próximos quatro anos no cargo não serão isentos de desafios.