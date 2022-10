Sem medo da recessão, BCE prepara nova subida jumbo

Vem aí outra subida das taxas de juro na Zona Euro. A expectativa para o encontro desta quinta-feira do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) é consensual no mercado, que aponta para o segundo reforço consecutivo de 75 pontos-base – uma ação conhecida no mercado como um aumento jumbo –, apesar dos crescentes riscos de recessão. E investidores e analistas já começam a olhar para o passo seguinte: a redução da dí

...