Sob pressão política, Lagarde já dá sinais de alívio

Multiplicam-se as vozes na Europa que alertam para os riscos das restrições monetárias, sendo as mais recentes António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Os mercados começam a ver sinais de recuo no discurso do BCE.

