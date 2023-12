16 mil socialistas votaram no primeiro dia, com 76% de participação. Pedro Nuno Santos lidera

O primeiro dia de votações no PS fechou com Pedro Nuno Santos a alcançar 64% dos votos e José Luís Carneiro a chegar aos 35%. O restante 1% cabe a Daniel Adrião, de acordo com dados noticiados pelo Público e pelo Expresso. As duas maiores estruturas socialistas, Porto e Braga, só votam este sábado à tarde, pelo que o resultado está ainda longe de estar fechado. Para já, Pedro Nuno Santos venceu em dez das 12 federações que foram a votos, incluindo na de Lisboa. José Luís Carneiro ganhou em Vila Real e no Oeste.

Ao todo votaram mais de 16 mil militantes nas federações da Área Urbana de Lisboa, Regional Oeste, e nas federações distritais de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria, Portalegre, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real.

Um comunicado oficial do PS indica que se registou no primeiro dia "uma taxa de participação de 76% no universo de militantes aptos a votar". Ao todo há 60 mil militantes que, com as quotas em dia, estão em condições para participar nesta eleição.

Além do novo secretário-geral do PS, serão também eleitos cerca de 1.400 delegados ao 24.º Congresso Nacional e a Presidente e Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas (MS-ID).

Este sábado o processo prossegue, desta feita nas já referidas federações distritais de Porto e Braga e também nas de Coimbra, Santarém, Viseu e nas federações regionais do Algarve, Baixo Alentejo, Açores e Madeira.





Pedro Nuno Santos aguardará pelos resultados finais, que serão conhecidos pelas 23:30, na sede nacional do partido, no Largo do Rato, em Lisboa. José Luís Carneiro estará no hotel Altis, outro local histórico para os socialistas. Daniel Adrião também acompanhará os resultados no Largo do Rato.