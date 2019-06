Álvaro Amaro é um dos alvos da investigação da PJ a corrupção nas câmaras

Álvaro Amaro, que esteve à frente da câmara da Guarda até às últimas eleições europeias, é um dos alvos da investigação da PJ, que envolve 18 câmaras da região centro e norte, avança a Sábado.

Das 18 autarquias alvo de buscas da PJ, os sociais-democratas estão à frente de 9 (uma em coligação), enquanto os socialistas lideram oito, refere a Sábado.

Álvaro Amaro, um histórico dirigente do PSD, que foi também presidente da câmara de Gouveia e secretário de Estado nos governos de Cavaco Silva, foi o número cinco na lista do PSD às eleições europeias de maio. Rui Rio entregou-lhe o papel de coordenador da Reforma do Estado, Autonomias e Descentralização do Conselho Estratégico Nacional do PSD, e era, até agora, um dos seus mais influentes apoiantes no aparelho do partido.