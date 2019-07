Álvaro Amaro: "Jamais me refugiarei debaixo do estatuto de qualquer imunidade"

Álvaro Amaro, que assume hoje funções como deputado do Parlamento Europeu, disse aos jornalistas em Bruxelas que é uma "grande honra assumir o compromisso eleitoral" e garantiu que mantém a "disponibilidade total, como até aqui, para esclarecer tudo" na justiça.

O deputado do PSD foi um dos alvos da megaoperação "Rota Final". O ex-presidente da Câmara da Guarda é indiciado por prática de negócios suspeitos realizados antes de abandonar o cargo.

"Jamais me refugiarei debaixo do estatuto de qualquer imunidade", garantiu hoje o eurodeputado, que pagou uma caução de 40 mil euros depois de ter sido ouvido no Tribunal de Viseu.

Nas declarações aos jornalistas em Bruxelas, Amaro adiantou que assume funções para "defender a agricultura e os territórios de baixa densidade". O eurodeputado do PSD vai ser o representante efetivo do PPE na Comissão de Agricultura.