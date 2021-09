André Azevedo Alves: "Pedro Nuno Santos foi um dos grandes vencedores das autárquicas"

professor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, considera que o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, foi "um dos grandes vencedores" das eleições autárquicas, com a derrota de Fernando Medina em Lisboa.









André Azevedo Alves,O politólogo é o segundo convidado do pSegundo André Azevedo Alves, a derrota de Fernando Medina em Lisboa coloca Pedro Nuno Santos em vantagem na corrida à sucessão de António Costa na liderança do PS. Sinal disso é a mais recente guerra entre ministros sobre a CP, refere. O professor universitário assinala que o titular da pasta das Infraestruturas sentiu maior força para criticar o colega de Governo João Leão.André Azevedo Alves defende ainda que, "na ausência de uma crise, o centro-direita terá de fazer mais" para voltar a ser Governo, tendo em conta que, "com a abertura à esquerda, o PS não precisa de ter grande votação para ser Governo". O politólogo fala ainda do crescente peso da esquerda em Portugal e da necessidade de o país avançar com reformas estruturais, incluindo no sistema político.

As Conversas Visíveis são um novo projeto que é complementar da Mão Visível, o espaço de opinião que junta Álvaro Nascimento, António Nogueira Leite, Joaquim Aguiar, Jorge Marrão e Paulo Carmona. A cada quinze dias, dois destes colunistas vão conduzir um entrevistado pelos "mistérios da estrada da democracia em Portugal".

As Conversas Visíveis procuram identificar o que está na sombra da política, o que se esconde nos discursos e nas decisões, mas que acabará sempre por se revelar na realidade efetiva das coisas. O compromisso assumido pela equipa da Mão Visível é o de que irá falar sobre as sombras e os mistérios da democracia portuguesa, onde se escondem os fatores que geram endividamento sem estimularem crescimento, onde se agravam as desigualdades sociais e onde persiste o crescimento da despesa pública e da expansão de funções do Estado.