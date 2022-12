António Costa não descarta concorrer a novo mandato em 2026

"Em outubro de 2026 verei o que irei fazer a seguir", afirmou o primeiro-ministro em entrevista a Francisco Pinto Balsemão , no podcast "Deixar o Mundo Melhor", do Expresso, gravada a 21 de dezembro, antes da mais recente crise política.No entanto, admite que a decisão sobre se continua como líder do PS terá de ser tomada antes, porque os socialistas têm congresso em 2025.António Costa assegurou, em qualquer caso, que vai cumprir a legislatura até ao fim e que não está a pensar num cargo europeu. Numa outra entrevista, à CMTV, também dada antes da polémica na TAP, Costa garantiu que "nunca" se vai candidatar à Presidência da República: "Sobre Belém, nem em 2025, nem em 2030, nem em 2035, nem em vez alguma. Não. Nunca".Questionado sobre as sondagens que lhe dão vantagem nessa potencial corrida, seja contra Passos Coelho ou Gouveia e Melo, o primeiro-ministro reconhece mesmo que isso "seria mau para o país".