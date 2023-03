Marques Mendes e Ana Gomes não descartam corrida a Belém

Em entrevista ao Expresso, nem um nem outro querem falar já de presidenciais, mas remetem o tema para o final do próximo ano. Em conversa, no podcast semanal do Expresso, Marques Mendes e Ana Gomes também concordam que legislativas antecipadas condicionam as presidenciais.

