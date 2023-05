Arábia Saudita e Canadá restabelecem relações diplomáticas após cinco anos

A Arábia Saudita e o Canadá vão restaurar todas as relações diplomáticas e nomear novos embaixadores, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, após as divergências em 2018 sobre os direitos humanos no reino.A diplomacia saudita anunciou a decisão de nomear novos embaixadores e "restaurar o nível das relações diplomáticas com o Canadá ao seu estado anterior" até 2018, quando romperam relações por causa das críticas canadianas às violações dos direitos humanos no reino árabe.Esta decisão resulta das conversações mantidas entre o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman (na foto), e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, "à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC)", que decorreu em Banguecoque em novembro, de acordo com uma declaração conjunta.A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly, também adiantou hoje que os dois países "vão nomear novos embaixadores". Um comunicado do seu ministério revelou que Jean-Phillipe Linteau será o novo enviado canadiano para o reino.A disputa entre os dois países teve origem há cinco anos, no final de julho, quando a então ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá (2017-2019) e atual vice-primeira-ministra, Chrystia Freeland, pediu na sua conta na rede social Twitter a libertação de dois ativistas sauditas detidos pelas autoridades do país.Depois disso, as autoridades de Riade decidiram expulsar o embaixador canadiano e congelar as relações comerciais, que giravam em torno de 2.770 milhões de dólares por ano.Apesar da decisão da Arábia Saudita, Freeland insistiu que o Canadá continuaria a defender os direitos humanos "em todo o mundo", enquanto Trudeau tentava encontrar uma solução para a crise diplomática, sem nunca se ter desculpado pelas críticas ao reino.O pleno restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países também põe fim a uma série de represálias que Riade aplicou contra Otava.O Banco Central da Arábia Saudita determinou a venda de ativos canadianos, Riade suspendeu todos os programas de tratamento de pacientes sauditas em hospitais canadianos e a sua transferência para outros países, e ordenou que milhares de estudantes sauditas deixassem o país norte-americano.No entanto, o Governo saudita manteve o fornecimento de petróleo ao Canadá e garantiu que as relações da petroleira saudita Aramco com os seus clientes canadianos não seriam afetadas.Este anúncio de Riade é o último de uma série de reaproximações entre a Arábia Saudita e outros países, incluindo o Irão, a potência regional rival, depois da Síria.O reino também está a tentar redobrar esforços para obter um cessar-fogo no Sudão, onde dois generais estão em guerra desde 15 de abril.