Assunção Cristas desafia Governo a apresentar moção de confiança

Cristas defende que "o que foi aprovado não aumenta um cêntimo que seja no encargo do orçamento" e desafia o Governo a submeter-se a uma moção de confiança no Parlamento.

A líder do CDS atacou hoje a "farsa", o "golpe" do Governo com a "dramatização" sobre a contagem do tempo do congelamento dos professores e desafiou o primeiro-minustro a apresentar uma moção de confiança no Parlamento.

O desafio foi feito por Assunção Cristas numa conferência de imprensa na Assembleia da República, em Lisboa, que coincidiu com a reunião extraordinária do Governo convocada depois de o Parlamento ter aprovado, esta quinta-feira, a contabilização total do tempo de serviço dos professores.





"O que foi aprovado não aumenta um cêntimo que seja no encargo do orçamento", sustenta a líder centrista para quem "não há por isso qualquer proposta irresponsável como querem fazer crer".O CDS previa nesta negociação "ter em conta o crescimento económico, revisão da carreira e avaliação dos professores e a aposentação".Na sua intervenção, Cristas explicou que no CDS não aceitam a "manipulação do Governo, que se vitimiza de forma desonesta". E admitiu ainda que, pelo CDS, "este Governo já tinha terminado há muito".