Bloco e Chega sobem para o empate. Liberais ultrapassam PAN e CDS

No barómetro de janeiro da Intercampus, as novidades não estão no topo da corrida, mas sim nas lutas pelo terceiro lugar, que se encontra mais renhida do que nunca, e pelo sexto lugar. É que o PS manteve rigorosamente as mesmas intenções de voto, nos 38%, enquanto o PSD subiu apenas de forma marginal, 0,5 pontos percentuais, para 24,1%.Já a luta pelo terceiro lugar não podia estar mais acesa. Depois de ter sido ultrapassado pela primeira vez pelo Chega no mês passado na sequência das quebras registadas após o desentendimento com o PS sobre o Orçamento do Estado para 2021, o Bloco de Esquerda regista em janeiro uma forte recuperação, passando de 7,3% para 9,1%. No entanto, o Chega regista também a sua maior subida desde março, igualando a formação bloquista.Mas a subida dos bloquistas parece mais sustentada na medida em que é acompanhada por um reforço significativo da avaliação da sua líder, Catarina Martins, que passa de 2,7 para 3 valores (em cinco), mantendo a sua posição de segunda líder mais popular, juntamente com Rui Rio. Já André Ventura recua ligeiramente de 2,2, para 2,1, mantendo-se como o segundo mais impopular, só ultrapassado por Joacine Katar Moreira. Aliás, neste mesmo mês, Ventura, que é o candidato presidencial do Chega, recuou nas intenções de voto medidas pela Intercampus, de 10,9% para 9,5%.Outro partido que é notícia no barómetro da Intercampus é a Iniciativa Liberal. Pelo segundo mês consecutivo, consegue superar em intenções de voto o CDS e o PAN. Em janeiro, obteve 3,8%, menos do que os 4,5% de dezembro, mais ainda assim acima dos 3,6% do PAN (que subiu 0,2 pp) e dos 2,3% do CDS (que caiu 0,9 pp).De resto, a CDU sobe de 5,4% para 5,7%. É o quarto mês seguido em que regista pequenos avanços, acumulando um ganho de 1,4 pontos face a outubro, o que poderá estar relacionado com o acordo alcançado com o PS sobre o Orçamento do Estado para 2021.