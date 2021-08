Câmara de Lisboa já começou a avisar visados de partilha de dados

A Câmara de Lisboa já está a contactar as pessoas que participaram em manifestações e cujos dados pessoais foram partilhados pela autarquia com embaixadas. Um dos visados foi o vice-presidente do Volt Portugal, segundo um comunicado do partido pró-Europa enviado às redações nesta segunda-feira, 16 de agosto.



Mateus Carvalho foi contactado recentemente pela Câmara de Lisboa, através de um e-mail e de um telefonema, depois de a autarquia ter partilhado os seus dados pessoais com a embaixada do Reino Unido, depois de o vice-presidente do Volt Portugal ter participado numa vigília sobre o Brexit.



Depois da polémica sobre a partilha de dados de ativistas russos com a embaixada da Rússia, a Câmara de Lisboa fez uma auditoria interna e identificou 52 envios de dados pessoais a embaixadas já depois da entrada em vigor do Regulamento-Geral sobre a Proteção de Dados.



Depois de ter anunciado os resultados da auditoria, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse que a autarquia contactaria "individualmente com cada cidadão, prestando o apoio necessário à realização desta avaliação, restabelecendo a confiança de todos na efetivação em segurança dos mais amplos direitos assegurados pela Constituição".





O autarca solicitou ainda à secretária geral do Sistema de Segurança Interna a realização de uma avaliação de segurança a todos os cidadãos cujos dados foram enviados a embaixadas estrangeiras que o pretendam.