Comissão Política Nacional do PSD aprova normas orientadoras do Conselho Estratégico Nacional

Na reunião, o presidente do PSD, Rui Rio (na foto), não apresentou ainda os nomes dos futuros coordenadores e porta-vozes do CEN, que falarão em nome do partido e terão como missão produzir o programa eleitoral do PSD em 2019.

De acordo com fontes presentes na reunião, mantêm-se as 16 áreas temáticas inicialmente previstas para o CEN - órgão que será presidido pelo vice-presidente David Justino - e apenas foram introduzidas "alterações pontuais" ao regulamento.

As secções temáticas nacionais poderão ter a sua sede em diferentes cidades e ser replicadas pelas distritais que assim entenderem, sempre em articulação com a coordenação nacional.

Na reunião foi também, tal como estava previsto, ratificado o nome do novo secretário-geral, o deputado e antigo autarca José Silvano, na sequência da demissão de Feliciano Barreiras Duarte, após notícias sobre irregularidades no seu currículo e uma alegada falsidade na morada que indicou no parlamento.

Sobre esta primeira "baixa" na direcção, de acordo com fontes presentes na reunião, Rio repetiu perante a direcção do PSD que houve "um excesso" à volta desta polémica, que prejudicou não só a pessoa do ex-secretário-geral mas também o partido.

De acordo com os estatutos do PSD, José Silvano, que já está em funções desde 19 de Março, terá ainda de ser eleito em Conselho Nacional, em reunião marcada para a próxima terça-feira, no Porto.

Na reunião de hoje da Comissão Política Nacional foi ainda aprovado o programa de comemorações do aniversário do partido - fundado em 06 de maio de 1974 -, que será assinalado com visitas no terreno e uma cerimónia formal, a ter lugar em Beja em 12 de maio, e na qual será feita uma homenagem aos antigos presidentes regionais dos Açores e da Madeira do partido, Mota Amaral e Alberto João Jardim.

Depois desta reunião, o presidente do PSD reúne-se hoje à noite com os presidentes das comissões políticas distritais do partido, pela primeira vez desde que foi eleito líder.

Este encontro com as distritais realiza-se nos termos previstos pelos estatutos do PSD, que determinam que "o presidente da Comissão Política Nacional e o secretário-geral reúnem, ordinariamente, de dois em dois meses, para articulação política de matérias de âmbito geral e distrital, com os Presidentes das Comissões Políticas Distritais".

Rui Rio foi eleito presidente do PSD a 13 de Janeiro em directas e empossado no Congresso realizado entre 16 e 18 de Fevereiro, em Lisboa.