Costa e Macron apontam importância de "coligação de progresso" para pós-europeias

O primeiro-ministro português e o presidente francês salientaram esta segunda-feira a importância da criação de "uma coligação de progresso e futuro" após as eleições europeias entre as forças políticas que pretendem construir a próxima etapa do projeto europeu.

"Temos a ganhar se partilharmos este gosto que temos os dois pelo futuro da Europa nestas eleições e temos de construir, com outros colegas, por uma coligação de progresso e futuro para o próximo Parlamento [Europeu], mas também para o próximo executivo europeu para juntos construirmos uma nova etapa do nosso projecto", disse o presidente francês, Emmanuel Macron, que recebeu esta noite António Costa no Palácio do Eliseu, residência oficial do chefe de Estado de França.