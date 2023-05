Costa e Marcelo falam esta tarde antes de comunicação do Presidente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A agenda da reunião semanal entre o Presidente da República e o primeiro-ministro manteve-se, e vai ocorrer pouco antes da comunicação que Marcelo Rebelo de Sousa marcou para as 20:00.





O Negócios sabe que o encontro no Palácio de Belém deverá ocorrer por volta das 18 horas, prevendo-se que o Presidente informe o chefe do Governo do que poderá anunciar ao país duas horas mais tarde.



Este será o primeiro encontro cara a cara entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa depois da reunião da passada terça-feira quando se ficou a saber que o primeiro-ministro não iria remodelar o Executivo, mantendo o ministro das Infraestruturas, João Galamba.



Depois dessa noite em que o país assistiu a um confronto aberto e público entre Belém e São Bento, o Governo tenta dar um sinal de "normalidade" e ainda esta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, passava essa ideia. O que aconteceu na terça-feira foi "uma comunicação ao país pelo primeiro-ministro, no exercício das suas competências exclusivas e nenhum braço-de-ferro ou falta de lealdade", afirmou a ministra da Presidência contrariando as "leituras que vê na comunicação social".