Costa vai propor novo processo para fiscalizar nomeações para o Governo

O primeiro-ministro anunciou que vai propor um novo mecanismo de fiscalização para a nomeação de elementos que integrem o Governo, para evitar futuros casos."Vou falar com o Presidente da República para que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de saber" para "aumentar a transparência", anunciou António Costa no debate da moção de censura apresentada pela Iniciativa Liberal, admitindo que esse circuito pode ser melhorado".O primeiro-ministro não avançou pormenores sobre esse futuro mecanismo, ou se pode assemelhar-se ao processo de "vetting" existente nos Estados Unidos e no Reino Unido em que é feita uma verificação prévia sobre os antecedentes de nomeados para cargos políticos e públicos.E a esta proposta, o deputado único do Livre, Rui Tavares, acrescentou outra, a de que esse circuito envolvesse também a Assembleia da República.(Notícia atualizada às 17:30)